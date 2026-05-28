Россия и Казахстан договорились о строительстве АЭС

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились о строительстве первой в стране АЭС. Документ подписали председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Станцию возведут недалеко от поселка Улькен в Алматинской области. Строительством займется ГК «Росатом».

«Впереди очень большой объем работ, и по развороту строительно-монтажной базы, контрактации казахстанских предприятий по лицензированию», - сказал глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

По мнению Токаева, сотрудничество Москвы и Астаны по строительству атомной станции имеет исключительно важное значение.

«Есть все основания выделить энергетику в качестве очень успешного направления сотрудничества. На мой взгляд, подписанное сегодня соглашение по строительству АЭС "Балхаш" имеет исключительно важное значение», - отметил Токаев.

Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом накануне вечером. Самолет российского лидера приземлился в столичном аэропорту. Встречал Путина его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. Государственный визит в Казахстан проводится второй раз вопреки протокольной практике, что подчеркивает беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений Москвы и Астаны.

Накануне своего приезда Владимир Путин опубликовал в газете «Казахстанская правда» большую статью под названием «Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии». В ней российский президент подчеркнул, что между странами сложились глубокие и искренние узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.