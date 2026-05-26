Путин написал статью в преддверии визита в Казахстан

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» вышла его статья под названием «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии». Об этом сообщили в Кремле.

«Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану», - подчеркнул российский лидер.

В статье президент России отметил, что две страны связывают «по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества». Он также указал на стратегическое партнерство и союзничество двух стран.

Кроме того, Путин рассказал о «действительно дружеских, искренних отношениях» с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. С его слов, встречи двух глав государств всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин посетит с государственным визитом Казахстан. По его словам, встречать главу государства в аэропорту будет Касым-Жомарт Токаев.

Государственный визит Путина в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике. Это подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений между официальными Москвой и Астаной.