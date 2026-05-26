МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин написал статью в преддверии визита в Казахстан

Российский лидер отметил, что Россию и Казахстан связывают «по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества».
Дарья Ситникова 26-05-2026 22:53
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» вышла его статья под названием «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии». Об этом сообщили в Кремле.

«Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану», - подчеркнул российский лидер.

В статье президент России отметил, что две страны связывают «по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества». Он также указал на стратегическое партнерство и союзничество двух стран.

Кроме того, Путин рассказал о «действительно дружеских, искренних отношениях» с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. С его слов, встречи двух глав государств всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин посетит с государственным визитом Казахстан. По его словам, встречать главу государства в аэропорту будет Касым-Жомарт Токаев.

Государственный визит Путина в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике. Это подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений между официальными Москвой и Астаной.

#Россия #Путин #статья #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Визит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 