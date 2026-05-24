Россиянам рассказали о рабочих и выходных днях этим летом

Рабочих дней летом будет 65, а выходных - 27.
Виктория Бокий 28-05-2026 12:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россияне при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будут работать этим летом 65 дней, что на два дня больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала директор департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«Летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) россияне будут работать 65 дней, а отдыхать - 27 дней. В прошлом году летом россияне отдыхали дольше на два дня - 29 дней, соответственно, и работали меньше - 63 дня», - поделилась специалист в интервью ТАСС.

Собеседница агентства сообщила, что в июне россиян ждут трехдневные выходные, с 12-го по 14-е, в честь Дня России. Напомним, что в 2025 году они были четырехдневными. В предстоящем июне россияне будут работать 21 день и девять дней отдыхать, в июле рабочих дней будет 23 и восемь выходных, в августе - 21 рабочий и 10 выходных дней.

По данным производственного календаря, количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м, - 247, а выходных и праздничных - 118. О распределении выходных в 2026 году рассказывал глава Минтруда России Антон Котяков.

Напомним, о выходных и праздниках в следующем, 2027 году уже известно. Минтруд России в конце апреля делился производственным календарем на предстоящий год.

Не так давно россиянам назвали наиболее выгодные даты для отпуска в 2027 году. Сообщалось, что самыми выигрышными месяцами для отдыха от работы будут апрель, июль, август, сентябрь, октябрь и декабрь.

#лето #россияне #выходные #рабочие дни #производственный календарь
