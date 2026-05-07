Россиянам назвали наиболее выгодные даты для отпуска в 2027 году

Ранее был утвержден производственный календарь с учетом праздников.
Константин Денисов 07-05-2026 06:29
© Фото: Наталия Селиверстова, РИА Новости

В 2027 году у россиян будет выбор, как сделать свой отпуск максимально выгодным с финансовой точки зрения или по продолжительности. Об этом сообщает RT.

Для того чтобы планируемый отпуск получился выгодным финансово, необходимо брать его в те месяцы, в которых больше рабочих дней. В 2027 году такими месяцами являются апрель, июль, август, сентябрь, октябрь и декабрь. Соответственно, при таком подходе теряется меньшая часть дохода. Наименее выгодными с этой точки зрения станут январь, февраль и май. 

Если же стоит цель побольше отдохнуть, потратив при этом меньшее количество отпускных дней, то отпуск следует вставлять в промежутки между праздничными днями, до них или сразу после.

Важно помнить, что, согласно действующему трудовому законодательству, одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Ранее Минтруд опубликовал производственный календарь на 2027 год. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 10 января. Кроме того, россиян ожидают пять трехдневных выходных и одни - четырехдневные.

