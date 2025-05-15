Россиянам рассказали о распределении нерабочих дней в 2026 году

В следующем году с распределением праздничных и выходных дней не будет сложностей, с этим «все будет хорошо». Об этом сказал глава Минтруда России Антон Котяков РИА Новости.

Министр подчеркнул, что действующий порядок, который предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней в году, включая 14 праздничных, сохранится. Сейчас Минтруд занимается подготовкой и обсуждением производственного календаря на 2026 год.

Перечень нерабочих праздничных дней устанавливает Трудовой кодекс России. Кроме новогодних и майских праздников, в него включены День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.

Напомним, что в этом году новогодние праздники продлились 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, нерабочими днями стали 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта.

В майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В июне нерабочими станут дни с 12 по 15 июня, когда будет праздноваться День России. В День народного единства страна будет отдыхать 2-4 ноября.

Так как 4 и 5 января выпали на обычные выходные дни - субботу и воскресенье, их перенесли на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря, соответственно. Также нерабочими днями стали четверг, 8 мая, пятница, 13 июня, и понедельник, 3 ноября, за счет переноса нерабочих дней с воскресенья, 23 февраля, субботы, 8 марта, и субботы, 1 ноября.