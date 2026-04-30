Минтруд анонсировал выходные и праздники в 2027 году

В следующем году россиян ждут трехдневные каникулы пять раз за год и один раз - четырехдневные.
Виктория Бокий 30-04-2026 14:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней. Об этом сообщило Министерство труда в своем канале в национальном мессенджере Max.

Отмечается, что праздновать Новый год россияне будут с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году благодаря переносу выходных дней и их оптимальному распределению россияне будут пять раз отдыхать по три дня - в феврале, марте, два раза в мае, июне. Также будут и четырехдневные выходные - с 4 по 7 ноября.

В Минтруде напомнили, как распределяются выходные и их количество на предстоящий год. Согласно Трудовому кодексу, если выходной выпадает на нерабочий праздничный, то он переносится на ближайший рабочий день, который за ним следует. Исключение - выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками. Их могут переносить на любые другие нерабочие дни.

Так, в 2027 году предложили перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января - на пятницу 31 декабря, а субботу 20 февраля - на понедельник 22 февраля.

Напомним, в 2026 году россияне на Новый год отдыхали 12 дней. Следующие такие длинные каникулы будут только через шесть лет - в 2032 году.

Что касается года в целом, то в 2026-м россияне отдыхают 118 дней. Рабочих дней будет 247 из 365.

#в стране и мире #россияне #минтруд #выходные #праздники #производственный календарь
