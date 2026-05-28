Посольство США опровергло слова Каллас об эвакуации из Киева

Американское посольство в Киеве опровергло сообщения о приостановке работы. Дипмиссия США продолжает работать без изменений, говорится в сообщении в соцсети X.

Несколько часов назад глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что США закрыли свое посольство в украинской столице. Однако, по данным дипломатического представительства Соединенных Штатов, заявление Каллас не соответствует действительности.

«Посольство США открыто. В нашей деятельности нет никаких изменений. Сообщения об обратном не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

В этой же публикации представители американского посольства добавили, что настоятельно рекомендуют своим гражданам не въезжать на территорию Украины «ни по какой причине».

Напомним, 25 мая МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а жителей украинской столицы призвал не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Москва также предупредила украинскую столицу об ударах по центру принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса. Эти сообщения последовали после зверской атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске.