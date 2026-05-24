Москва предупредила Киев об ударах по центрам принятия решений

Москва предупредила Киев о возможных ударах по центрам принятия решений и объектам военно-промышленного комплекса. Соответствующее заявление распространил МИД России на фоне атаки ВСУ по общежитию и учебному корпусу колледжа в Старобельске ЛНР.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что удар беспилотников по колледжу Луганского государственного педагогического университета в ночь на 22 мая стал свидетельством «террористической сущности киевского режима». В МИД РФ обвинили украинскую сторону в преднамеренных атаках по гражданским объектам и нарушении международного гуманитарного права.

В заявлении также говорится, что действия ВСУ нарушают положения Женевских конвенций, Конвенции о правах ребенка и других международных соглашений, касающихся защиты мирного населения во время вооруженных конфликтов.

На этом фоне в МИД России сообщили, что Вооруженные силы РФ приступают к нанесению «системных ударов» по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Речь, как утверждается, идет о предприятиях, связанных с производством, программированием и подготовкой беспилотников, а также о центрах принятия решений и командных пунктах.

Кроме того, российская сторона предупредила иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, о необходимости покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД РФ рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Семьи погибших при атаке на колледж в Луганской Народной Республике студентов получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили власти ЛНР. Раненым выплатят суммы от 300 до 600 тысяч рублей, добавили в правительстве региона.