Каллас: посольство США покидает Киев, страны ЕС остаются

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков накануне заявил, что Запад извратил рекомендацию Москвы покинуть Киев.
Виктория Бокий 28-05-2026 08:42
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что американское посольство покидает Киев. Об этом она сказала по прибытии на встречу глав МИД ЕС на Кипре.

Каллас добавила, что дипломатические представительства всех стран Евросоюза остаются в Киеве. Она подчеркнула, что ушли из украинской столицы только Соединенные Штаты.

«Все посольства остаются (в Киеве. - Прим. ред.), кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», - сказала Каллас.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад перевернул с ног на голову рекомендацию для дипломатов покинуть Киев как можно скорее. По его словам, предупреждения Москвы коллективный Запад пытается выставить как новое проявление агрессивного курса страны.

Несколько дней назад Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на рекомендации МИД РФ для иностранцев покинуть украинскую столицу. Представитель ЕК Анита Хиппер на это ответила, что ЕС фактически сохраняет свое присутствие и деятельность в Киеве.

#Украина #сша #Киев #посольство #кая каллас #диппредставительство
