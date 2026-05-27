Минувшей ночью город-спутник ЗАЭС оказался под массированным ударом вражеских беспилотников. В Энергодаре зафиксировали более полусотни взрывов, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

По предварительным данным, никто не пострадал. ВСУ ударили по объектам энергетической инфраструктуры, жилым домам и городским коммуникациям. Повреждены кровли зданий.

Кроме того, в Энергодаре наблюдаются перебои со связью. Часть города полностью обесточена. Оперативные службы оценивают последствия атак и занимаются восстановлением поврежденных участков.

В пресс-службе отметили, что ЗАЭС не прекращает работу. Специалисты контролируют технологические параметры и обеспечивают безопасность объектов.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о том, что украинские боевики охотятся за гражданскими автомобилями в городе-спутнике Запорожской АЭС. Он призвал жителей к осторожности и внимательности.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе со «Звездой» рассказал, что радиационная опасность является крайне чувствительным вопросом для международной аудитории. По его мнению, украинская сторона готова идти на это, чтобы привлечь к себе внимание.