Мирошник предположил, что атаки ВСУ в Энергодаре согласовывали западники

Родион Мирошник рассказал, что последние несколько недель удары по энергоподводам, транспортному цеху и по местам жительства энергетиков имеют уже системный и угрожающий характер.
Гоар Хачатурян 25-05-2026 17:41
© Фото: ТРК «Звезда»

Радиационная опасность и опасность атак по атомным объектам является крайне чувствительным вопросом для международной аудитории, поэтому украинская сторона готова идти и на это, чтобы привлечь к себе внимание. Учитывая, что западники готовы трактовать любую ситуацию в пользу Киева, Украина готова на совершение преступлений такого рода. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Я думаю, что это целенаправленные действия, которые инициированы Киевом, скорее всего, по согласованию с западниками, которые ждут вот такого рода выпадов», - считает он.

Несмотря на то что на Запорожской АЭС находится мониторинговая миссия, она не занимается политическими трактовками, добавил Мирошник. Миссия лишь передает сигнал о том, что вокруг ЗАЭС происходит «что-то неладное». С начала мая российская сторона фиксирует удары или попытки ударов по Энергодару, по территории самой электростанции. И последние несколько недель такие удары имеют уже системный и угрожающий характер, подчеркнул посол.

«Все эти удары - и по энергоподводам, и по транспортному цеху, и по местам, где проживают энергетики, - являются вызывающим фактором. Это создает напряжение вокруг вопроса о радиационной опасности», - заключил Мирошник.

Ранее мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов сообщил, что украинские боевики охотятся за гражданскими автомобилями в Энергодаре. Он призвал жителей к осторожности и внимательности.

На прошлой неделе ВСУ несколько дней подряд подвергали ЗАЭС артиллерийским обстрелам и атакам ударных БПЛА. Беспилотники удалось уничтожить в воздухе, разрушений не допущено.

#ВСУ #наш эксклюзив #энергодар #Запорожская АЭС #радиационная опасность
