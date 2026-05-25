Мэр Энергодара сообщил о массовой атаке дронов на город-спутник ЗАЭС

На прошлой неделе боевики ВСУ несколько дней подряд подвергали Запорожскую АЭС артиллерийским обстрелам и атакам ударных беспилотников.
Ян Брацкий 25-05-2026 12:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинские боевики охотятся за гражданскими автомобилями в Энергодаре. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Он призвал жителей к осторожности и внимательности.

Власти города также передали в наше распоряжение кадры с изображением домов, где живут сотрудники ЗАЭС.

«ВСУ продолжают кошмарить Энергодар. Идет массовое применение ФПВ-дронов по гражданским микроавтобусам, машинам повышенной проходимости, по вышкам сотовой связи. Только за минувшие 6 часов уничтожены три гражданских автомобиля в черте города», - написал Пухов.

К работникам Запорожской АЭС обратился и директор станции Юрий Черничук. Он поблагодарил атомщиков за труд в непростых условиях и напомнил, что благодаря их профессионализму обеспечивается работа крупнейшего ядерного объекта.

«Важно помнить главное: Запорожская АЭС продолжает работать в безопасном режиме, все системы контроля и обеспечения безопасности находятся под постоянным наблюдением специалистов. Персонал станции делает все необходимое для поддержания стабильности и безопасности объекта», - подчеркнул Черничук.

По его мнению, атаки киевского режима по городу призваны посеять среди его жителей панику и страх. Действия ВСУ он счел психологическим давлением.

Именно в такие минуты особенно важны профессионализм и выдержка, добавил директор ЗАЭС.

«Хотим отдельно обратиться к коллективу станции: ваш труд сегодня имеет огромное значение. Благодаря вашей ответственности и опыту обеспечивается безопасность крупнейшего ядерного объекта. Мы понимаем тревогу каждого человека, и никто не остается один на один со своими проблемами. Все возникающие вопросы будут отрабатываться в индивидуальном порядке, включая вопросы безопасности, логистики и условий работы», - пообещал Черничук.

Ранее сообщалось об артиллерийском обстреле ЗАЭС украинскими боевиками. Повреждения получили кровля транспортного цеха и несколько служебных автобусов. Дроны ВСУ также атаковали подстанцию «Радуга». Беспилотники удалось уничтожить в воздухе, разрушений не допущено.

#ВСУ #дроны #энергодар #Запорожская АЭС
