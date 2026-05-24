Митрополит Иларион выходит на свободу

Митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев) и его водитель выходят на свободу после задержания в Чехии. Об этом говорится в Telegram-аккаунте священнослужителя. Сообщается, что россиянам не стали предъявлять обвинения и налагать на них какие-либо ограничения.

«Митрополит Иларион и сопровождавший его водитель освобождены из-под стражи в Чехии. Обвинения им не предъявлены. Они были отпущены без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств», - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что найденное при осмотре автомобиля иерарха вещество относится к запрещенным, поэтому расследование дела будет продолжено. Защита Илариона настаивает на том, что сам факт наличия в его машине запрещенных веществ не отвечает на главный вопрос, как они там оказались.

«Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ», - подчеркивается в сообщении.

Адвокаты митрополита пообещали добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего. Ключевым для них остаются обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого был остановлен автомобиль, досмотрен его салон и изъяты предметы, интересующие чешских правоохранителей.

Ранее на незаконность содержания под стражей представителя РПЦ чешским властям указали дипломаты. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в нашей стране Ян Ондржейка. Ему выразили протест и заявили об абсурдности и безосновательности обвинений в «производстве и обороте наркотиков», выдвинутых в отношении православного иерарха. На Смоленской площади потребовали от Праги прекратить преследования представителей Русской православной церкви и немедленно освободить Илариона.

Напомним, митрополита Илариона задержали 24 мая в Чехии. Он направлялся в храм Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где ему было назначено служение. Полицейские остановили автомобиль и в ходе досмотра обнаружили неизвестное вещество.