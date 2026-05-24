МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Митрополит Иларион выходит на свободу

Ранее российский МИД заявил решительный протест официальной Праге из-за незаконного задержания митрополита Илариона.
Ян Брацкий 26-05-2026 13:46
© Фото: Telegram/MetropolitanHilarion

Митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев) и его водитель выходят на свободу после задержания в Чехии. Об этом говорится в Telegram-аккаунте священнослужителя. Сообщается, что россиянам не стали предъявлять обвинения и налагать на них какие-либо ограничения.

«Митрополит Иларион и сопровождавший его водитель освобождены из-под стражи в Чехии. Обвинения им не предъявлены. Они были отпущены без каких-либо дополнительных ограничений: без залога, подписки, запрета на выезд или иных процессуальных обязательств», - говорится в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что найденное при осмотре автомобиля иерарха вещество относится к запрещенным, поэтому расследование дела будет продолжено. Защита Илариона настаивает на том, что сам факт наличия в его машине запрещенных веществ не отвечает на главный вопрос, как они там оказались.

«Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ», - подчеркивается в сообщении.

Адвокаты митрополита пообещали добиваться полной проверки всех обстоятельств произошедшего. Ключевым для них остаются обстоятельства анонимного сообщения, на основании которого был остановлен автомобиль, досмотрен его салон и изъяты предметы, интересующие чешских правоохранителей.

Ранее на незаконность содержания под стражей представителя РПЦ чешским властям указали дипломаты. В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в нашей стране Ян Ондржейка. Ему выразили протест и заявили об абсурдности и безосновательности обвинений в «производстве и обороте наркотиков», выдвинутых в отношении православного иерарха. На Смоленской площади потребовали от Праги прекратить преследования представителей Русской православной церкви и немедленно освободить Илариона.

Напомним, митрополита Илариона задержали 24 мая в Чехии. Он направлялся в храм Апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, где ему было назначено служение. Полицейские остановили автомобиль и в ходе досмотра обнаружили неизвестное вещество.

#МИД России #чехия #РПЦ #Православие #митрополит #иларион
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 