Лантратова поблагодарила россиян за предложения помощи Старобельску

Ян Брацкий 27-05-2026 15:26
Атака киевского режима по беззащитным студентам в Старобельске стала общенациональной трагедией. Такой оценкой с корреспондентом «Звезды» Юлией Семиной поделилась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она рассказала, как со всей страны в Луганскую Народную Республику поступают слова поддержки и предложения о помощи.

«Что для меня важно как для человека, который много лет работал с общественными организациями, - сколько людей пишут с предложениями о помощи. Они предлагают даже оплатить похороны. На что в ЛНР говорят: "Не надо. Это наши дети, мы все сделаем сами". Это показатель того, что это стало общенациональной трагедией. "Старобельская расправа" - именно так это закрепится в сознании людей», - сказала Лантратова.

Отдельно омбудсмен отметила работу врачей, которые борются за жизнь и здоровье пострадавших детей. Часть из них госпитализированы в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Особенно тяжелых перевезли на лечение в Москву.

«Я хочу сказать огромное спасибо врачам. Я видела их глаза, я видела слезы, которые они не могут сдержать. Их состояние, они борются за каждого», - подтвердила уполномоченный по правам человека.

Напомним, трагедия в ЛНР произошла в ночь на 22 мая. Киевский режим ударил беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета. Здания обрушились, под обломками оказались спящие дети. В результате трагедии погиб 21 студент. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар ВСУ по детям не мог быть случайным. Несколько дронов прилетели в одну точку, что свидетельствует о тщательной разведке и использовании спутниковых данных для организации атаки, подчеркнул он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал отсутствие реакции западных стран на расправу в Старобельске моральным крахом. Дипломат также пригласил коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск и своими глазами посмотреть на произошедшее там. Именно так поступили около 50 журналистов из 20 стран мира. Поездку организовал российский МИД.

