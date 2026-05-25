Зарубежные журналисты приехали на место трагедии в Старобельске, заходили в колледж, чтобы понять, насколько правдива информация, которую транслируют в западных СМИ. Вместо военной базы они увидели личные вещи убитых детей, разрушенное здание колледжа и обломки вражеских БПЛА с иностранными надписями на них. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Прямо с места преступления мы обратились к западным державам, сказав о том, что комплектующие для дронов на деньги их налогоплательщиков производятся в тех странах, которые, получается, становятся причастными к убийству этих детей», - подчеркнула она.

Украинские боевики назвали теракт инцидентом, а представители других стран говорят, что это инсценировка, добавила Лантратова. Если бы туда приехали журналисты крупных медиа, они бы смогли объективно оценить ситуацию, но они испугались смотреть в глаза родителям погибших детей, отметила уполномоченный по правам человека в РФ.

Те репортеры, которые были в Старобельске, убедились в том, что есть правда. Некоторые из них надевали очки, чтобы не видно было их слез, потому что невозможно в такой ситуации остаться равнодушным, сказала в прямом эфире Лантратова.

Напомним, что иностранные журналисты добирались к месту теракта в Старобельске сначала спецбортом из Москвы, а потом несколько часов на автобусе. Корреспонденты из Франции, Финляндии, Турции, США, Пакистана, Ливана откликнулись на предложение российского МИД поехать в ЛНР. После Старобельска журналисты поехали в Луганск, где в больнице врачи сейчас спасают жизни пострадавших.

В ночь на 22 мая ВСУ целенаправленно атаковали педагогический колледж в Старобельске. В результате трагедии погиб 21 человек.