Небензя выразил готовность пригласить коллег по Совбезу ООН в Старобельск

Однако дипломат усомнился, что все согласятся на это.
Дарья Ситникова 26-05-2026 22:21
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск. Однако он сомневается, что все стороны примут приглашение.

«Я готов в любое время пригласить своих коллег по Совету Безопасности. Я не уверен, что все коллеги по Совету Безопасности откликнутся на мое приглашение», - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Небензя ранее заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске показала их моральный крах. Он объяснил, что в их политической картине мира дети давно поделены на «удобных» и «неудобных» жертв.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу ранее заявил, что удар украинских боевиков по педагогическому колледжу в Старобельске не мог быть случайностью. Киевский режим произвел атаку после разведки и при поддержки спутников.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. По зданиям ударили несколько дронов. Погиб 21 студент.

