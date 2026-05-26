Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск. Однако он сомневается, что все стороны примут приглашение.

«Я готов в любое время пригласить своих коллег по Совету Безопасности. Я не уверен, что все коллеги по Совету Безопасности откликнутся на мое приглашение», - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Небензя ранее заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске показала их моральный крах. Он объяснил, что в их политической картине мира дети давно поделены на «удобных» и «неудобных» жертв.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу ранее заявил, что удар украинских боевиков по педагогическому колледжу в Старобельске не мог быть случайностью. Киевский режим произвел атаку после разведки и при поддержки спутников.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. По зданиям ударили несколько дронов. Погиб 21 студент.