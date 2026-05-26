В Испании зафиксировали новый случай хантавируса у пассажира MV Hondius

Минздрав Испании сообщил о новом случае заражения хантавирусом пассажира, находившегося на карантине после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius. Об министерство сообщило на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что с момента поступления в госпиталь Гомес Улья пациент находился под клиническим наблюдением. В ходе периодических диагностических проверок контактных лиц был выявлен положительный результат ПЦР-теста.

После того, как диагноз подтвердили, зараженного перевели в специальное изолированное отделение. Там он будет проходить дальнейшего медицинское наблюдение.

В министерстве отметили, что случай был выявлен внутри действующей системы контроля. На уровень риска для населения страны он не влияет и не потребует изменения текущих мер эпидемиологического реагирования.

Судно MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, покинуло порт испанского острова Тенерифе 11 мая. По заявлению министра здравоохранения Испании Моники Гарсии, эвакуация большей части пассажиров и экипажа была завершена. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека умерли.

До этого Моника Гарсия объяснила, что пассажиров круизного судна MV Hondius будут держать на 42-дневном карантине из-за инкубационного периода инфекции. За состоянием вывезенных с борта судна пассажиров будут следить специальные бригады медиков. Четырнадцать граждан Испании были доставлены с корабля в госпиталь Гомес Улья в Мадриде.

Вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Звезде» что человечеству не угрожает пандемия хантавируса, повода для волнений нет. Вирусолог добавил, что возникли подозрения, что болезнь может передаваться и от человека к человеку. Некоторые ученые сомневаются в этом, но такое подозрение существует. Есть гипотеза, что передача от человека к человеку хантавируса произошла и на борту MV Hondius.