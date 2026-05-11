Судно с хантавирусом MV Hondius покинуло Тенерифе

Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, покинуло порт испанского острова Тенерифе. Такое заявление сделала министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Эвакуация большей части пассажиров и экипажа была завершена. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека умерли.

«Миссия выполнена. Мы только что успешно завершили операцию», - сказала Гарсия журналистам.

До этого Моника Гарсия объяснила, что пассажиров круизного судна MV Hondius будут держать на 42-дневном карантине из-за инкубационного периода инфекции. За состоянием вывезенных с борта судна пассажиров будут следить специальные бригады медиков, уточнила она. Четырнадцать граждан Испании, доставлены с корабля в госпиталь Гомес Улья в Мадриде. Пациенты чувствуют себя хорошо и находятся в ожидании результатов ПЦР-тестов, добавила Гарсия. Анализы будут готовы в течение дня, пообещала чиновница.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о крайне низком риске распространения хантавируса по планете. По его мнению, тревога мировой общественности понятна, учитывая масштаб и тяжесть последствий пандемии коронавируса, но нынешняя ситуация значительно отличается и не представляет такой угрозы.

Вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Звезде» что человечеству не угрожает пандемия хантавируса, повода для волнений нет. Вирусолог добавил, что возникли подозрения, что болезнь может передаваться и от человека к человеку. Некоторые ученые сомневаются в этом. Тем не менее, такое подозрение существует. Есть гипотеза, что передача от человека к человеку хантавируса произошла и на борту лайнера MV Hondius.