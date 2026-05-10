Пассажиров судна с хантавирусом продержат в карантине 42 дня

Пассажиров круизного судна MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, будут держать на 42-дневном карантине из-за инкубационного периода инфекции. С таким заявлением выступила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Вспышка смертельно опасной болезни произошла во время круиза из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила семь случае инфицирования, три человека скончались.

«Инкубационный период составляет 42 дня. В течение этих дней могут появляться симптомы… мы будем держать людей на карантине 42 дня, как это предусмотрено эпидемиологией», - сказала Гарсия журналистам.

За состоянием вывезенных с борта судна пассажиров будут следить специальные бригады медиков, уточнила она. Четырнадцать граждан Испании, доставлены с корабля в госпиталь Гомес Улья в Мадриде. Пациенты чувствуют себя хорошо и находятся в ожидании результатов ПЦР-тестов, добавила Гарсия. Анализы будут готовы в течение дня, пообещала чиновница.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о крайне низком риске распространения хантавируса по миру. По его мнению, тревога мировой общественности по этому поводу понятна, учитывая масштаб и тяжесть последствий пандемии коронавируса, но нынешняя ситуация значительно отличается и не представляет такой угрозы.

С главой ВОЗ согласен и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он также считает, что пандемии хантавируса не будет. С его слов, вирус передается от определенных видов лесных грызунов. Пока нет четкого ответа от ученых, передается ли недуг от человека к человеку - паниковать не стоит, заверил Альтштейн.