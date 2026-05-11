Вирусолог объяснил, стоит ли опасаться пандемии хантавируса

Пандемии хантавируса не будет, повода для волнений по этому поводу нет. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам ученого, с хантавирусом связывают заболевание геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. При этой болезни у человека поднимается высокая температура, очень плохое самочувствие, слабость, через какое-то время на небе появляются красные пятнышки. Могут быть геморрагические проявления на коже, когда возникают пятна или полосы. Очень часто при этом заболевании повреждаются почки.

«Вирус передается от определенных лесных грызунов. От полевок, от полевых мышей. Довольно много есть видов грызунов, которые передают эту болезнь человеку», - объяснил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что возникли подозрения, что болезнь может передаваться и от человека к человеку. Некоторые ученые сомневаются в этом. Тем не менее, такое подозрение существует. Есть гипотеза, что передача от человека к человеку хантавируса произошла и на борту лайнера MV Hondius. Ученый пояснил, что данные будут опубликованы позднее. По мнению Альтштейна, сильной и эффективной передачи вируса от человека к человеку нет.

«Сейчас мы не должны особенно волноваться, нет никаких оснований. Вероятность того, что от этого возникнет пандемия чрезвычайно мала. Можно в этом отношении не беспокоиться», - заверил вирусолог.

Он рассказал, что за ситуацией следят соответствующие органы, которые занимаются противоэпидемической безопасностью во всех странах, в том числе в России. Возникают идеи, что нужно сделать вакцину против вируса.

«Против этого вируса нет вакцины. Ее нужно сделать заново. Возможно, что будут делать такую вакцину на всякий случай. Может быть, пока это будет отложено. Но я считаю, что было бы полезно сделать такую вакцину, чтобы она была в запасе у человечества», - заключил ученый.

Ранее сообщалось, что симптомы хантавируса выявили у двоих американцев, эвакуированных с лайнера MV Hondius. У одного из семнадцати американских туристов есть признаки недомогания, у второго ПЦР-тест подтвердил вирус со штаммом «Андес». Сейчас оба пациента изолированы, по прибытии в США их доставят в медцентр штата Небраска.

Вспышка смертельной инфекции произошла на круизном лайнере в Атлантическом океане. Судно направлялось из Ушуайи в Аргентине в Кабо-Верде. Накануне этот лайнер Лайнер MV Hondius причалил к берегу острова Тенерифе на Канарах. От этой инфекции скончались три человека. По предварительным данным, заражены еще 20 человек.