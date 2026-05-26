В CENTCOM заявили о сохранении перемирия после ударов ВС США по Ирану

В заявлении Центрального командования США говорится, что оно продолжает обеспечивать безопасность американских сил.
Сергей Дьячкин 26-05-2026 04:01
© Фото: Benjamin D. Applebaum US Joint Staff via Global Look Press, Global Look Press

Режим прекращения огня между США и Ираном продолжает действовать, несмотря на удары, нанесенные американцами по югу страны. Об этом заявило американское Центральное командование (CENTCOM).

«Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», - приводит РИА Новости заявление военных США.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь представителя CENTCOM Тима Хокинса заявил, что вооруженные силы США нанесли «удары самообороны» на юге Ирана. Уточняется, что их наносили по пусковым площадкам ракет и иранским катерам, якобы пытающимся установить мины.

Также сегодня агентство Reuters заявило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Позднее в СМИ появились сведения, что военные США ликвидировали в этом районе два катера КСИР, а также нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса. 

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и Исламская Республика предварительно договорились продлить перемирие на 60 дней. Отмечалось, что режим сохранения огня будет продлен для согласования финального варианта урегулирования между Ираном и США.

Предварительное рамочное соглашение не было утверждено иранской стороной. Fox News заявлял, что рамочное соглашение Соединенных Штатов с Ираном готово на 95%. Сообщалось, что переговорщики все еще спорят по поводу формулировок. Президент США Дональд Трамп заявлял, что сделка с Тегераном в значительной степени согласована. По его словам, окончательные аспекты и детали обсуждаются и скоро будут озвучены.

