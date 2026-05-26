В Евросоюзе отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что официальный Брюссель сохраняет свое фактическое присутствие и деятельность в Киеве.
Ян Брацкий 26-05-2026 20:44
© Фото: Alicia Windzio dpa Global Look Press

Власти Евросоюза не намерены эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на рекомендации российского МИДа для иностранцев покинуть украинскую столицу. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Фактически ЕС сохраняет свое присутствие и деятельность в Киеве», - заявила она в ходе брифинга для прессы.

Накануне российский МИД выпустил заявление, в котором призвал иностранцев покинуть Киев, а его жителей попросил держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны предупредили, что ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по центрам принятия решений и командным пунктам киевского режима, преступления которого переполнили чашу терпения Москвы.

Речь о трагедии в Старобельске Луганской Народной Республики, где в ночь на 22 мая дроны ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус педагогического колледжа. Погиб 21 студент. О планируемом ответе России на это военное преступление министр иностранных дел Сергей Лавров уже уведомил своего американского коллегу Марко Рубио.

Глава Госдепа США пообещал проинформировать американского лидера Дональда Трампа о содержании телефонного разговора и о дальнейших действиях России.

#Украина #Киев #евросоюз #Лавров #МИД России #Рубио
