Трамп потребовал от Ирана уничтожить уран или передать США

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставшийся у Ирана обогащенный уран надо немедленно передать американской стороне либо ликвидировать на месте. Об этом хозяин Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Обогащенный уран ("Ядерная пыль!") будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте», - говорится в публикации.

Трамп добавил, что уран может быть уничтожен и в другой приемлемой локации по согласованию с Исламской Республикой. Но при этом комиссия по атомной энергии США или ее аналог должны выступать в качестве свидетелей процесса.

Ранее источник агентства Reuters утверждал, что в Белом доме пришли к выводу, что верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи в общих чертах утвердил предложенную американцами схему рамочного соглашения. В том числе он дал согласие на утилизацию высокообогащенного урана. При этом самого Трампа в США обвиняют в сдаче национальных интересов. Так, сенатор Тед Круз написал, что глубоко обеспокоен сообщениями о сделке. Кроме того, он назвал разморозку средств, сохранение за Ираном права на обогащение урана и контроля над Ормузским проливом «катастрофической ошибкой».

По информации телеканала Al Hadath, Тегеран включил в проект мирного соглашения с США пункт о передаче урана не США, а России. В Тегеране якобы подчеркнули, что такой вариант возможен при определенных условиях, однако не уточнили, при каких именно. Кроме того, Тегеран может отказаться от компенсации ущерба со стороны США, нанесенного во время боевых действий, однако потребует от Вашингтона экономических уступок. Другими условиями Исламской Республики являются включение Омана и Пакистана в число посредников при любых конфликтах вокруг Ормузского пролива, а также отделение ядерного вопроса от судоходства.

Агентство Rutus со ссылкой на источники сообщало, что Моджтаба Хаменеи создал секретную директиву, запрещающую вывоз за границу обогащенного урана. В материалах отмечается, что распоряжение Хаменеи способно еще больше осложнить отношения с президентом Трампом и затруднить переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана.