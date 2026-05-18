Al Hadath: Иран планирует передать обогащенный уран России вместо США

Тегеран включил условие в проект мирного соглашения с США.
Константин Денисов 18-05-2026 19:55
© Фото: scullyimageBROKER.com, Global Look Press

Иран готов избавиться от обогащенного урана, но передаст его не США, а России. По информации телеканала Al Hadath, такой пункт Тегеран включил в проект мирного соглашения с США.

Иран подчеркнул, что такой вариант возможен при определенных условиях, однако не уточнил, при каких именно. Кроме того, Тегеран может отказаться от компенсации ущерба со стороны США, нанесенного во время боевых действий, однако потребует от Вашингтона экономических уступок.

Другими условиями исламской республики являются включение Омана и Пакистана в число посредников при любых конфликтах вокруг Ормузского пролива, а также отделение ядерного вопроса от судоходства.

Власти Ирана готовы заморозить свою ядерную программу, но о полном отказе от нее речи не идет. Ранее агентство Tasnim сообщило о том, что между Ираном и США по-прежнему остаются фундаментальные разногласия.

