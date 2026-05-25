МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рамочное соглашение: как Вашингтон может повлиять на ядерную программу Ирана

США и Иран достигли понимания по принципиальным пункта будущего соглашения. Контуры сделки обозначены прежде всего в вопросах окончательного прекращения войны на Ближнем Востоке, разблокировки Ормузского пролива и снятия американской блокады иранских портов.
Константин Коковешников 25-05-2026 23:21
© Фото: Sascha Steinach, via www.imago-i, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Рамочное соглашение между США и Ираном уже согласовано на 95%, сейчас стороны обсуждают отдельные формулировки, передает агентство Fox News. На выработку всех условий сделки может уйти еще до двух месяцев. Уже сегодня Белый дом может объявить о заключении так называемого меморандума о взаимопонимании.

В обмен на снятие ограничений против иранской нефти, Тегеран обязуется разрешить свободный проход через Ормузский пролив, приступить к его очистке от мин и вернуться к обсуждению иранской ядерной программы. Госсекретарь США Марко Рубио косвенно подтвердил это во время визита в Индию.

«Мы все еще находимся в процессе. Требуется некоторое время, чтобы получить ответ. Я думаю, у нас есть довольно прочная основа с точки зрения способности Ирана открыть Ормузский пролив и вступить в реальные переговоры по ядерным вопросам. Президент не собирается заключать невыгодную сделку. Поэтому я уверен, что либо у нас будет хорошее соглашение, либо нам придется решать этот вопрос другим способом. Мы бы предпочли хорошее соглашение», - заявил Марко Рубио.

Спустя неделю после того, как Пентагон в последний момент отложил возобновление бомбардировок Ирана, официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи подтвердил выработку рамочного соглашения. Впрочем, тут же добавил, что это не значит, что его смогут заключить.

Тегеран хочет сохранить за собой право контроля судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп же обещает отвести войска лишь после заключения полноценной сделки. По его словам, он никуда не спешит, и время работает против Ирана.

«Нет, у нас нет графика или крайнего срока для завершения рамочного соглашения. На данном этапе мы ни в коем случае не будем обсуждать детали ядерной проблемы. Меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов, направлен на прекращение войны. Если это произойдет, в течение 60 дней будут обсуждаться вопросы, связанные с ядерным оружием», - сообщил Эсмаил Багаи.

Источник агентства Reuters утверждает, что в Белом доме пришли к выводу, что верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи в общих чертах утвердил предложенную американцами схему. В том числе он дал согласие на утилизацию высокообогащенного урана.

«Мы готовы заверить мир, что не стремимся к ядерному оружию. Мы не стремимся к нестабильности в регионе. Источником нестабильности в регионе является Израиль, который преследует то, что он называет видением "Великого Израиля", и использует различные средства для того, чтобы сговориться и поддерживать войну, беспорядки и раскол в регионе», - объяснил Масуд Пезешкиан.

Впрочем, из Тегерана публично звучат и совсем другие заявления. Так бывший командующий КСИР и военный советник Верховного лидера Ирана, генерал Мохсен Резаи пригрозил разрастанием конфликта до Красного моря и Индийского океана, но, главное, не исключил выхода Тегерана из международно-признанных соглашений.

«Мы в состоянии прорвать американскую морскую блокаду, которую довольно долго терпели, отказываясь от прямой военной конфронтации. Но важнее всего, что мы можем выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Я надеюсь, вы понимаете, что это означает. Так что измените свой курс», - заявил Мохсен Резаи.

Самого Трампа американские ястребы и в том числе из его собственной Республиканской партии обвиняют в сдаче национальных интересов. Глава комитета Сената по Вооруженным силам Роджер Уикер предупредил, что все достижения операции «Эпическая ярость» окажутся напрасными.

Его коллега, сенатор Тед Круз написал, что глубоко обеспокоен сообщениями о сделке. Кроме того, он назвал разморозку средств, сохранение за Ираном права на обогащение урана и контроля над Ормузским проливом «катастрофической ошибкой».

Однако мировой рынок это не пугает. Инвесторы сохраняют оптимизм в связи с надеждой на заключение рамочного соглашения. Сегодня цены нефти марки Brent упали более чем на 5%. Кроме этого, частью рамочного соглашения может стать и прекращение военных действий в Ливане, где Израиль продолжает обстрелы объектов шиитской военизированной группировки «Хезболла».

Сам Трамп уже заявил, что переговоры с Исламской Республикой продолжаются. Впрочем, он по-прежнему не исключает и силового вмешательства. Президент США призвал присоединиться к рамочному соглашению Саудовскую Аравию и Катар.

#сша #Трамп #Иран #Соглашение #ядерная программа #сделка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 