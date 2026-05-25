Рамочное соглашение: как Вашингтон может повлиять на ядерную программу Ирана

Рамочное соглашение между США и Ираном уже согласовано на 95%, сейчас стороны обсуждают отдельные формулировки, передает агентство Fox News. На выработку всех условий сделки может уйти еще до двух месяцев. Уже сегодня Белый дом может объявить о заключении так называемого меморандума о взаимопонимании.

В обмен на снятие ограничений против иранской нефти, Тегеран обязуется разрешить свободный проход через Ормузский пролив, приступить к его очистке от мин и вернуться к обсуждению иранской ядерной программы. Госсекретарь США Марко Рубио косвенно подтвердил это во время визита в Индию.

«Мы все еще находимся в процессе. Требуется некоторое время, чтобы получить ответ. Я думаю, у нас есть довольно прочная основа с точки зрения способности Ирана открыть Ормузский пролив и вступить в реальные переговоры по ядерным вопросам. Президент не собирается заключать невыгодную сделку. Поэтому я уверен, что либо у нас будет хорошее соглашение, либо нам придется решать этот вопрос другим способом. Мы бы предпочли хорошее соглашение», - заявил Марко Рубио.

Спустя неделю после того, как Пентагон в последний момент отложил возобновление бомбардировок Ирана, официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи подтвердил выработку рамочного соглашения. Впрочем, тут же добавил, что это не значит, что его смогут заключить.

Тегеран хочет сохранить за собой право контроля судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп же обещает отвести войска лишь после заключения полноценной сделки. По его словам, он никуда не спешит, и время работает против Ирана.

«Нет, у нас нет графика или крайнего срока для завершения рамочного соглашения. На данном этапе мы ни в коем случае не будем обсуждать детали ядерной проблемы. Меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов, направлен на прекращение войны. Если это произойдет, в течение 60 дней будут обсуждаться вопросы, связанные с ядерным оружием», - сообщил Эсмаил Багаи.

Источник агентства Reuters утверждает, что в Белом доме пришли к выводу, что верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи в общих чертах утвердил предложенную американцами схему. В том числе он дал согласие на утилизацию высокообогащенного урана.

«Мы готовы заверить мир, что не стремимся к ядерному оружию. Мы не стремимся к нестабильности в регионе. Источником нестабильности в регионе является Израиль, который преследует то, что он называет видением "Великого Израиля", и использует различные средства для того, чтобы сговориться и поддерживать войну, беспорядки и раскол в регионе», - объяснил Масуд Пезешкиан.

Впрочем, из Тегерана публично звучат и совсем другие заявления. Так бывший командующий КСИР и военный советник Верховного лидера Ирана, генерал Мохсен Резаи пригрозил разрастанием конфликта до Красного моря и Индийского океана, но, главное, не исключил выхода Тегерана из международно-признанных соглашений.

«Мы в состоянии прорвать американскую морскую блокаду, которую довольно долго терпели, отказываясь от прямой военной конфронтации. Но важнее всего, что мы можем выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Я надеюсь, вы понимаете, что это означает. Так что измените свой курс», - заявил Мохсен Резаи.

Самого Трампа американские ястребы и в том числе из его собственной Республиканской партии обвиняют в сдаче национальных интересов. Глава комитета Сената по Вооруженным силам Роджер Уикер предупредил, что все достижения операции «Эпическая ярость» окажутся напрасными.

Его коллега, сенатор Тед Круз написал, что глубоко обеспокоен сообщениями о сделке. Кроме того, он назвал разморозку средств, сохранение за Ираном права на обогащение урана и контроля над Ормузским проливом «катастрофической ошибкой».

Однако мировой рынок это не пугает. Инвесторы сохраняют оптимизм в связи с надеждой на заключение рамочного соглашения. Сегодня цены нефти марки Brent упали более чем на 5%. Кроме этого, частью рамочного соглашения может стать и прекращение военных действий в Ливане, где Израиль продолжает обстрелы объектов шиитской военизированной группировки «Хезболла».

Сам Трамп уже заявил, что переговоры с Исламской Республикой продолжаются. Впрочем, он по-прежнему не исключает и силового вмешательства. Президент США призвал присоединиться к рамочному соглашению Саудовскую Аравию и Катар.