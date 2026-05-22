Rutus: Хаменеи запретил вывоз иранского обогащенного урана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи создал секретную директиву, запрещающую вывоз за границу иранского обогащенного урана. Об этом сообщает агентство Rutus со ссылкой на источники.



Один из источников агентства сообщил, что, согласно директиве верховного лидера и внутреннему консенсусу иранского истеблишмента, имеющиеся запасы обогащенного урана не подлежат вывозу за пределы страны.



В материалах отмечается, что распоряжение Хаменеи способно еще больше осложнить отношения с президентом США Дональдом Трампом и затруднить переговоры о прекращении американо-израильской войны против Ирана.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят совместно с Ираном извлечь обогащенный уран на территории Исламской Республики, после чего его планируют вывезти в Соединенные Штаты.

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, что вопрос о вызове обогащенного урана из Ирана находится в тупике в диалоге с США, стороны вернутся к нему позже. Однако Тегеран благодарен Москве за инициативу. Также он отметил, что Исламская Республика консультируется с Москвой по всем важным вопросам.



