Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей

Глава РСПП возглавит аппарат бизнес-омбудсмена после его реформы.
Владимир Рубанов 26-05-2026 13:23
© Фото: kremlin.ru

Глава «Российского союза промышленников и предпринимателей» Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Шохин сохранит свои прежние функции. Институт уполномоченного больше не будет государственным институтом и приобретет другую форму. Пост бизнес-омбудсмена тоже не будет государственным, а станет общественным.

Во вторник в ходе встречи с президентом глава РСПП предложил передать полномочия аппарата уполномоченного организации с общественно-государственным участием. По предложению Шохина государство должно стать учредителем автономной некоммерческой организации. Инициатива РСПП предусматривает, что учредителями также останутся ведущие бизнес-ассоциации, включая Торгово-промышленную палату, «Деловую Россию» и «Опору России». Путин поддержал эти предложения.

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей появился в 2012 году. Им стал глава «Деловой России» Борис Титов. Он отработал на этом посту два срока, до 2022 года. С тех пор эта должность оставалась вакантной.

#александр шохин #уполномоченный по правам предпринимателей #бизнес-омбудсмен
