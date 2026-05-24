Путин: срока давности не должно быть у преступлений против человечности

Президент прокомментировал применение срока давности по сделкам приватизации.
Владимир Рубанов 26-05-2026 12:59
© Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что принцип давности не должен распространяться на преступления против человечности. Во всех остальных случаях, по его мнению, этот принцип необходим.

Во вторник президент встретился с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александром Шохиным. Тот поблагодарил Путина за поддержку законопроекта о сроках исковой давности по сделкам приватизации.

Этот документ получил одобрение правительства и поступил в Госдуму. Шохин отметил, что его могут принять к Петербургскому международному экономическому форуму.

Кроме того, президент выразил поддержку инициативам РСПП по обновлению института уполномоченного по защите прав бизнеса. Шохин пояснил, что оптимальным решением будет передача функций уполномоченного от исключительно государственного органа к структуре с общественно-государственным участием.

Шохин предложил, чтобы государство выступило учредителем соответствующей автономной некоммерческой организации. Кроме того, по инициативе РСПП учредителями останутся ведущие бизнес-объединения, такие как Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России».

#Владимир Путин #законопроект #рспп #александр шохин #приватизация #срок давности
