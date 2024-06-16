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Титова назначили спецпредставителем по международным организациям

До Бориса Титова этот пост занимал Анатолий Чубайс, в 2022 году он был освобожден президентом от должности по собственному желанию.
Елизавета Кондрикова 2024-06-16 19:28:27
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова специальным представителем президента по связям с международными организациями. Соответствующая информация появилась на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», - говорится в документе.

Ранее этот пост занимал Анатолий Чубайс, в 2022 году он был освобожден с должности спецпредставителя. По сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, Чубайс ушел с должности по собственному желанию.

Борис Титов известен как уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, в этом качестве он трудился с 2012 по 2022 год.

#борис титов #Владимир Путин #Анатолий Чубайс #президент РФ #спецпредставитель президента
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