Борис Титов покинет пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Курильченко Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что покинет свой пост. Омбудсмен заявил, что сроки пребывания на посту истекли, но за 10 лет он «сделал немало работы». «Да. Во-первых, закон однозначно говорит о максимальных двух сроках (и это очень правильно). Во-вторых, заниматься такой непростой работой больше десяти лет - как говорится, too much. Мы создали институт, немало сделали для защиты предпринимателей - как для отдельных, так и для среды в целом. Сегодня эстафету должны подхватить другие», - написал Титов в Telegram. Ранее специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс ушел со своего поста и покинул Россию.