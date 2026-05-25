Семьи погибших при атаке ВСУ в Старобельске получат по 1,5 млн рублей

Постановлением правительства ЛНР предусмотрены меры поддержки и финансовая помощь за частично или полностью утраченное имущество при атаке ВСУ в Старобельске.
Ян Брацкий 25-05-2026 15:22
© Фото: ТРК «Звезда»

Семьи погибших при атаке на педколледж в Луганской Народной Республике студентов получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили власти ЛНР. Раненым выплатят суммы от 300 до 600 тысяч рублей, добавили в правительстве региона.

«Единовременное пособие: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1,5 миллиона рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи», - говорится в сообщении.

Постановлением правительства ЛНР также предусмотрены меры поддержки и финансовая помощь за частично или полностью утраченное имущество первой необходимости от 75 до 100 тысяч рублей на человека.

Напомним, ВСУ атаковали образовательное учреждение в Старобельске ЛНР 22 мая. Били ударными дронами. Главными целями стали учебный корпус и здание общежития профколледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей ЛНР, пострадали 65 человек, 21 погиб. К этому часу обследование завалов завершено, 24 и 25 мая в республике объявлены днями траура по погибшим студентам.

Накануне место трагедии посетили иностранные журналисты. Турецкий корреспондент Елдран Аджар назвал ужасающими последствия удара по колледжу. В интервью он признался, что не может понять, в чем виноваты погибшие от ударов боевиков киевского режим дети. Аджар также выразил недоумение по поводу молчания коллективного Запада относительно этой трагедии, а также задался вопросом, кто выбирал студентов в качестве цели.

