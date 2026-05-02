Иран передал США предложение об окончательном прекращении огня

Тегеран через Пакистан передал в Вашингтон свой проект соглашения об окончательном прекращении боевых действий и ждет реакции на него. Об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади, его сообщение передало гостелевидение страны.

«Теперь мяч на стороне США. Выбор между дипломатией и продолжением конфронтации - за Вашингтоном», - подчеркнул Гарибабади.

Замглавы МИД добавил, что Тегеран «готов ко всем сценариям развития событий». Гарибабади также отметил, что иранская сторона относится к американской «по-прежнему с недоверием».

В пятницу Белый дом сообщил конгрессу, что боевые действия с Ираном «прекратились», хотя в регионе и сохраняется военное присутствие США. В письме, направленном президентом Дональдом Трампом спикеру Палаты представителей Майку Джонсону сказано, что Иран и США не ведут боевые действия с 7 апреля. Он добавил, что перемирие продлено на неопределенный срок.

Белый дом представил свою позицию в момент, когда ближневосточный конфликт достиг установленного законом 60-дневного срока. Его истечение требует прекращения боевых операций, если их не санкционирует конгресс. Трамп утверждает, что достигнутое перемирие с Тегераном фактически отменяет этот срок.

При этом президент США заявил журналистам, что не станет запрашивать у конгресса разрешение на продолжение операции против Ирана. Он аргументировал свою позицию тем, что это положение не соответствует конституции, и привел в пример действия своих предшественников.

Американский лидер также объяснил, чем выгоден конфликт и блокада Ормузского пролива и захват проходящих через него танкеров. Он назвал это «очень прибыльным делом» и в позитивном контексте сравнил флот с США с пиратами.