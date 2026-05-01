Белый дом уведомил конгресс об окончании войны с Ираном

Белый дом сообщил конгрессу в пятницу, что боевые действия с Ираном «прекратились», несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе. Об этом пишет Associated Press.

Военные операции, начавшиеся 28 февраля, завершились, указано в письме, направленном президентом Дональдом Трампом спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. С 7 апреля Соединенные Штаты и Иран не ведут боевые действия, подчеркнул Трамп. Он добавил, что перемирие продлено на неопределенный срок.

Белый дом представил свою позицию в момент, когда ближневосточный конфликт достиг установленного законом 60-дневного срока. Его истечение требует прекращения операций, если конгресс не санкционирует продолжение военных действий. Трамп утверждает, что достигнутое перемирие с Тегераном фактически отменяет этот срок.

При этом президент США заявил журналистам, что не станет запрашивать у конгресса разрешение на продолжение операции против Ирана. Он аргументировал свою позицию тем, что это положение не соответствует конституции, и привел в пример действия своих предшественников.

В письме Трамп также отметил, что война, возможно, еще далека от завершения. Несмотря на успехи операций США против иранского режима и усилия по обеспечению прочного мира, угроза со стороны Тегерана для Соединенных Штатов и их вооруженных сил остается значительной, говорится в нем.

В конгрессе Трамп сталкивается с угрозой потери поддержки республиканцев из-за затянувшейся войны без четкой стратегии завершения. Аргументация Белого дома вряд ли удовлетворит демократов и некоторых республиканцев, которые считают, что администрация должна прекратить кампанию, пишет Politico.