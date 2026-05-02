Белый Дом официально сообщил Конгрессу, что считает войну с Ираном «завершенной». Однако в письме, которое отправил американский лидер Дональд Трамп, также говорится, что Тегеран для Вашингтона все еще представляет значительную угрозу.

Впрочем демократы расценили это как уловку со стороны президента для обхода запрета на ведение военных действий. В то же время американский лидер обрушился с критикой на новое предложение по урегулированию конфликта со стороны Тегерана. Накануне иранские представители передали свои условия пакистанским посредникам.

Шестидесятидневный срок, когда Трамп мог бомбить Иран без согласия конгресса, закончился. В своем письме к палате представителей президент США прямо написал: «боевые действия, начавшиеся 28 февраля завершились». И вот теперь демократы задаются вопросом, а не уловка ли это.

«Это брехня. Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются ее соучастниками и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда подвергаются опасности жизни людей, нарастает хаос и растут цены, за что приходится расплачиваться американцам», - заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Ранее, еще выступая в Сенате на этой неделе, Шумер предположил, что Трамп своими заявлениями пытается обнулить таймер, ведь официально боевые действия не ведутся с седьмого апреля. Таким образом можно начать второй раунд «Эпической ярости» и снова бомбить Иран.

Однако лидер демократов в Сенате обещает, что такой трюк не пройдет. Но несмотря на это, американская эскадра до сих пор не покинула регион, более того все новые десантные корабли с морскими пехотинцами направляются на Ближний Восток. Речь идет о двух тысяч военнослужащих и две эскадрильи истребителей. Президент США объяснил, чем выгоден конфликт и блокада Ормузского пролива и захват танкеров.

«Это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», - прокомментировал президент Дональд Трамп.

Американские налогоплательщики не понимают, в чем заключается выгода для них. Последний опрос The Washington Post показал, что рейтинг неодобрения войны Трампа в Иране достиг показателей времен войны в Ираке и Вьетнаме.

Поэтому Белый Дом параллельно с агрессивной риторикой продолжает вести переговоры. Однако условия, которые выставляет Трамп: передача всего обогащенного Урана, снятия иранской блокады, остановка работ по созданию ядерного оружия, Ирану видятся скорее как пункты безоговорочной капитуляции, чем реальные предложения по миру.

«Исламская Республика Иран никогда не уклонялась от переговоров и никогда не отказывалась от них, потому что руководствуется логикой. Но вполне естественно, что переговоры не означают принятия всего, что диктует другая сторона, или того, что она пытается навязать с помощью угроз. Это не переговоры, а принятие навязываемых условий», - сказал глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

Крупнейшим покупателем иранской нефти является Китай. По независимым оценкам от 80-90% всего экспорта нефти из Ирана идет в Китай на нефтеперерабатывающие заводы. У Пекина следующая позиция.

«Я думаю, прежде чем объяснять роль Китая в этом, нам нужно четко уяснить, что эта ситуация, коренная причина этой ситуации: незаконная война США и Израиля против Ирана. И эта война принесла огромные страдания иранскому народу и соседним странам в Иране», - заявил представитель Китая в ООН Фу Конг.

Издание The Economist подвело итоги протекционистской политики Трампа. И то, как она повлияла на Китай.

«В результате потрясений, вызванных политикой Трампа, экспорт Китая в Америку сократился более чем на 100 млрд долларов в 2025 году. Однако экспорт в другие страны увеличился примерно на 300 млрд долларов, чего более чем достаточно, чтобы компенсировать эти потери», - сказано в материале.

Тарифная война, которую Трамп анонсировал еще в прошлом году, показала свою неэффективность. По совпадению, сразу после первых публикаций статистики на эту тему, началась война с Ираном. При этом Пентагон, возможно, манипулирует цифрами и занижает стоимость операции, об этом на днях заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Эти данные косвенно подтверждает CNN, Вашингтон занижает и потери. Телеканал провел собственное расследование и выяснил, что по меньшей мере 16 американских баз разрушены и непригодны для использования, это большая часть баз в регионе. Между тем на фоне блокады Ормузского пролива и нефтяного кризиса все больше стран решаются на закупки российской нефти.

Связанный с Россией нефтяной танкер «Voyager» первого мая отправился в японский порт Кикума в городе Имабари с нефтью на борту. Ожидается, что это будет первый импорт российской нефти после блокады Ормузского пролива на фоне перебоев в закупках ближневосточной нефти.