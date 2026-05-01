Трамп отказался просить конгресс продлить операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет обращаться к конгрессу за разрешением на продолжение операции против Ирана после истечения 60-дневного срока, установленного Законом о военных полномочиях. Он обосновал свое решение тем, что эта норма не соответствует конституции, а также сослался на опыт своих предшественников.

По словам американского лидера, многие президенты США выходили за рамки этих 60 дней, хотя официально это никогда не подтверждалось. Каждый глава государства считал такие ограничения неконституционными, и Трамп согласен с этой позицией. Об этом он сообщил журналистам у Белого дома.

По Закону о военных полномочиях, принятому в 1973 году, президент США имеет право использовать вооруженные силы за пределами страны без одобрения конгресса в течение 60 дней. Таким образом, срок действия военных полномочий Трампа в отношении ситуации вокруг Ирана истекает 1 мая.

Демократы в конгрессе рассматривают возможность судебного иска против Трампа, если после 1 мая он продолжит военные действия против Ирана без одобрения законодателей. Об этом сообщало издание Time со ссылкой на источники.

До этого Палата представителей не приняла резолюцию, требующую от администрации воздержаться от использования национальных вооруженных сил против Ирана без одобрения законодательного органа.

Сенат США также отказался ограничивать военные полномочия президента в отношении операции в Иране, оставив за ним право принимать решения самостоятельно. После американских ударов по Тегерану множество демократов в конгрессе резко осудили действия администрации Трампа, подчеркнув высокий риск эскалации конфликта и нарушение конституционных норм.