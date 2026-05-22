Путин и Мирзиеев обсудили по телефону сотрудничество России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Отмечается, что стороны затронули ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, которое успешно развивается в различных областях. Кроме того, главы государств обсудили планы совместных контактов на ближайшую перспективу.



Прошлая встреча двух президентов состоялась накануне 9 мая, когда Мирзиеев прибыл в Москву на День Победы.



Напомним, что ранее президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. За эту поездку они успели с председателем КНР Си Цзиньпином подписать около 40 документов, а также приняли Декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, лидер РФ отметил, что отношения России и Китая прошли проверку на прочность и устойчивость.