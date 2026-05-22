Путин и Мирзиеев обсудили по телефону сотрудничество России и Узбекистана

Дарья Неяскина 22-05-2026 13:28
© Фото: Kremlin Pool, Russian Government, Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что стороны затронули ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, которое успешно развивается в различных областях. Кроме того, главы государств обсудили планы совместных контактов на ближайшую перспективу.

Прошлая встреча двух президентов состоялась накануне 9 мая, когда Мирзиеев прибыл в Москву на День Победы. 

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. За эту поездку они успели с председателем КНР Си Цзиньпином подписать около 40 документов, а также приняли Декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, лидер РФ отметил, что отношения России и Китая прошли проверку на прочность и устойчивость.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Узбекистан #Шавкат Мирзиеев
