Путин: отношения России и Китая прошли проверку на прочность

Отношения России и Китая прошли проверку на прочность и устойчивость. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Наша цель - благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что партнерство России и Китая - образец межгосударственных связей в новую эпоху.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин договорились продлить действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР подчеркнул, что значимость соглашения растет в ситуации, когда мир «сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей».