МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: отношения России и Китая прошли проверку на прочность

Российский лидер заявил, что партнерство двух государств стало образцом межгосударственных связей в новую эпоху.
Глеб Владовский 20-05-2026 08:34
© Фото: Кристина Соловьёва, РИА Новости

Отношения России и Китая прошли проверку на прочность и устойчивость. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Наша цель - благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что партнерство России и Китая - образец межгосударственных связей в новую эпоху.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин договорились продлить действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР подчеркнул, что значимость соглашения растет в ситуации, когда мир «сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей».

#Китай #Россия #в стране и мире #Владимир Путин #отношения с РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 