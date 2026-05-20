Делегации России и Китая подписали 20 документов на переговорах в Пекине

Российская и китайская стороны подписали 20 совместных документов в присутствии глав двух государств в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прошли 19 мая, после чего состоялась торжественная церемония подписания в Доме народных собраний в Пекине. Всего по итогам встречи, включая обсуждения в узком и расширенном составах, было заключено 40 соглашений, половина из которых одобрена непосредственно лидерами стран.

Среди ключевых документов - совместное заявление о развитии стратегического партнерства и углублении двусторонних отношений, а также декларация о формировании многополярного мироустройства и новых принципов международных отношений.

Подписанные соглашения охватывают широкий спектр направлений - от атомной энергетики и промышленности до образования, транспорта, строительства и кинематографа. Особое внимание уделено поддержке открытой торговли, научно-техническому сотрудничеству, развитию устойчивой торговли, градостроительству, антимонопольной политике, подготовке кадров и взаимодействию в медиасфере.



Напомним, что 19 мая российский лидер прибыл в Китай с двухдневным визитом. Его встретили министр иностранных дел Китая Ван И и почетный караул. В ходе встречи Путин также отметил, что отношения России и Китая прошли проверку на прочность и устойчивость.