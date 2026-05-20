МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Делегации России и Китая подписали 20 документов на переговорах в Пекине

Всего по итогам встречи было заключено 40 заключений.
Дарья Неяскина 20-05-2026 11:05
© Фото: ТРК «Звезда»

Российская и китайская стороны подписали 20 совместных документов в присутствии глав двух государств в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщает РИА Новости. 

Переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прошли 19 мая, после чего состоялась торжественная церемония подписания в Доме народных собраний в Пекине. Всего по итогам встречи, включая обсуждения в узком и расширенном составах, было заключено 40 соглашений, половина из которых одобрена непосредственно лидерами стран.

Среди ключевых документов - совместное заявление о развитии стратегического партнерства и углублении двусторонних отношений, а также декларация о формировании многополярного мироустройства и новых принципов международных отношений.

Подписанные соглашения охватывают широкий спектр направлений - от атомной энергетики и промышленности до образования, транспорта, строительства и кинематографа. Особое внимание уделено поддержке открытой торговли, научно-техническому сотрудничеству, развитию устойчивой торговли, градостроительству, антимонопольной политике, подготовке кадров и взаимодействию в медиасфере.

Напомним, что 19 мая российский лидер прибыл в Китай с двухдневным визитом. Его встретили министр иностранных дел Китая Ван И и почетный караул. В ходе встречи Путин также отметил, что отношения России и Китая прошли проверку на прочность и устойчивость. 

#Китай #Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Си Цзиньпин #президент РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 