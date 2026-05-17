CNN: визит Путина в КНР прошел более дружелюбно, чем у Трампа

Визит Путина отличался более открытой демонстрацией дружбы.
Дима Иванов 21-05-2026 02:38
© Фото: IMAGO/Russian Foreign Ministry, www.imago-images.de, Global Look Press

Визит президента России Владимира Путина в Китай прошел в более открытой и дружеской обстановке, чем поездка американского лидера Дональда Трампа, пишет CNN.

Китайский лидер Си Цзиньпин устроил Владимиру Путину торжественную встречу с красной дорожкой в Большом зале народных собраний в Пекине. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах. Си Цзиньпин назвал отношения с Россией «силой спокойствия посреди хаоса».

Китайский лидер также сделал завуалированный выпад в адрес США, когда говорил о «гегемонистских течениях» на международной арене. Путин в свою очередь подчеркнул, что отношения России и Китая достигли «беспрецедентно высокого уровня» и стали одним из главных стабилизирующих факторов в мире.

CNN отмечает, что хотя оба лидера получили пышный прием, визит Путина отличался более открытой демонстрацией дружбы. Лидеры подписали совместное заявление, чего не было во время визита Трампа. Визит Путина приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 19 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это его 25-й официальный визит в Китай. Поездка состоялась всего через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа. Переговоры прошли в теплой атмосфере. Путин и Си Цзиньпин подчеркнули стратегический характер отношений и координацию на международной арене.

#Китай #в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #Си Цзиньпин
