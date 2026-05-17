CNN: визит Путина в КНР прошел более дружелюбно, чем у Трампа

Визит президента России Владимира Путина в Китай прошел в более открытой и дружеской обстановке, чем поездка американского лидера Дональда Трампа, пишет CNN.

Китайский лидер Си Цзиньпин устроил Владимиру Путину торжественную встречу с красной дорожкой в Большом зале народных собраний в Пекине. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном форматах. Си Цзиньпин назвал отношения с Россией «силой спокойствия посреди хаоса».

Китайский лидер также сделал завуалированный выпад в адрес США, когда говорил о «гегемонистских течениях» на международной арене. Путин в свою очередь подчеркнул, что отношения России и Китая достигли «беспрецедентно высокого уровня» и стали одним из главных стабилизирующих факторов в мире.

CNN отмечает, что хотя оба лидера получили пышный прием, визит Путина отличался более открытой демонстрацией дружбы. Лидеры подписали совместное заявление, чего не было во время визита Трампа. Визит Путина приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

