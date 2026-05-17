Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай вместе защитят ООН от гегемонии

Он также добавил, что в сегодняшнем мире ущерб, причиненный односторонними действиями и стремлением к господству, достиг критических масштабов.
Дарья Неяскина 20-05-2026 10:30
© Фото: ТРК «Звезда»

Москва и Пекин намерены совместно отстаивать авторитет Организации Объединенных Наций и противостоять любым попыткам установления мирового господства. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

«Китай и Россия будут решительно показывать чувство долга как ответственные мировые державы, защищать авторитет ООН и международной справедливости, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять», - прокомментировал китайский лидер.

Также председатель КНР считает, что в сегодняшнем мире ущерб, причиненный односторонними действиями и стремлением к господству, достиг критических масштабов. Это создает реальную угрозу «возврата к закону джунглей». 

Ранее в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай делегации обеих стран также подписали 20 совместных документов. Помимо этого, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. 

