Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай вместе защитят ООН от гегемонии

Москва и Пекин намерены совместно отстаивать авторитет Организации Объединенных Наций и противостоять любым попыткам установления мирового господства. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Китай и Россия будут решительно показывать чувство долга как ответственные мировые державы, защищать авторитет ООН и международной справедливости, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять», - прокомментировал китайский лидер.

Также председатель КНР считает, что в сегодняшнем мире ущерб, причиненный односторонними действиями и стремлением к господству, достиг критических масштабов. Это создает реальную угрозу «возврата к закону джунглей».



Ранее в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай делегации обеих стран также подписали 20 совместных документов. Помимо этого, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин приняли Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.