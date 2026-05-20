Путин назвал образцовыми отношения России и Китая

Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения не зависят от нынешней мировой конъюнктуры.
Глеб Владовский 20-05-2026 10:07
© Фото: ТРК «Звезда»

Отношения России и Китая - это образец того, как нужно строить диалог между странами и народами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином самодостаточные.

«(Они. - Прим. ред.) не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», - подчеркнул российский лидер по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что главы государств подписали Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Делегации России и Китая также подписали 20 совместных документов.

#Китай #Россия #Владимир Путин #Си Цзиньпин #отношения
