Путин назвал образцовыми отношения России и Китая

Отношения России и Китая - это образец того, как нужно строить диалог между странами и народами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином самодостаточные.

«(Они. - Прим. ред.) не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», - подчеркнул российский лидер по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что главы государств подписали Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Делегации России и Китая также подписали 20 совместных документов.