Из-за удара киевского режима погиб мирный житель ДНР

В Макеевке повреждены объекты инфраструктуры и легковые автомобили.
Андрей Юдин 21-05-2026 23:18
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

В Красногвардейском районе Макеевки из-за удара дронами ВСУ один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», - сообщил он.

Чиновник отметил, что раненым оказывается медицинская помощь. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и легковые автомобили.

Ранее в Макеевке жилой девятиэтажный дом подвергся атаке украинского дрона. В результате удара погиб житель. Кроме того, 8 мая двое граждан погибли в результате атаки киевского режима с использованием крылатых ракет Storm Shadow и беспилотников по Макеввке и Донецку.

Российское ПВО сбило 101 украинский дрон с 15:00 до 20:00 по московскому времени 21 мая.

