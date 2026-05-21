Из-за удара киевского режима погиб мирный житель ДНР

В Красногвардейском районе Макеевки из-за удара дронами ВСУ один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», - сообщил он.

Чиновник отметил, что раненым оказывается медицинская помощь. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры и легковые автомобили.

Ранее в Макеевке жилой девятиэтажный дом подвергся атаке украинского дрона. В результате удара погиб житель. Кроме того, 8 мая двое граждан погибли в результате атаки киевского режима с использованием крылатых ракет Storm Shadow и беспилотников по Макеввке и Донецку.

Российское ПВО сбило 101 украинский дрон с 15:00 до 20:00 по московскому времени 21 мая.