Средства ПВО сбили 101 украинский беспилотник за пять часов

Противник пытался атаковать 12 регионов РФ.
21-05-2026 22:15
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО днем 21 мая сбили 101 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион.

Минувшей ночью ПВО уничтожила 121 дрон ВСУ над девятью регионами и Каспийским морем.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #беспилотники #ВСУ
