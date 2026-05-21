Средства ПВО сбили 101 украинский беспилотник за пять часов

Российские средства ПВО днем 21 мая сбили 101 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«С 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении.

ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион.

Минувшей ночью ПВО уничтожила 121 дрон ВСУ над девятью регионами и Каспийским морем.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов