Двое погибли, 16 пострадали при ударе Storm Shadow по ДНР

Два мирных жителя погибли, 16 пострадали после комбинированной атаки ВСУ с использованием крылатых ракет Storm Shadow и беспилотников по Донецку и Макеевке в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Куйбышевском районе Донецка и Макеевке погибли двое мужчин.

Пострадавшие зафиксированы в Киевском, Буденовском, Ленинском районах Донецка, а также в Макеевке и поселке Доля.

Раненым оказывается медицинская помощь, отметил Пушилин.

Ранее стало известно, что после удара дрона ВСУ по Макеевке погиб мирный житель и начался пожар.