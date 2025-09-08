В Макеевке удар украинского дрона привел к пожару и гибели мирного жителя

В донецкой Макеевке жилой девятиэтажный дом подвергся атаке украинского беспилотника. В результате трагедии погиб один мирный житель. Как сообщил корреспондент РИА Новости, прибывший на место событий, тело мужчины, убитого дроном вооруженных сил Украины (ВСУ), лежало рядом с поврежденным домом.

Сама многоэтажка находится в Червоногвардейском районе города. Из-за удара и последующего взрыва БПЛА в доме начался сильный пожар. Сообщается, что сгорело как минимум восемь жилых квартир, однако пожар уже удалось ликвидировать.

Боевики ВСУ производят обстрелы мирных населенных пунктов каждый день. Так, например, в воскресенье 7 сентября в результате атаки по парку развлечений в Донецке пострадало сразу шесть местных жителей. Младшему из них всего 14 лет