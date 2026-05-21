Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что скучает по белгородцам, сообщил Life. В разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым чиновник не раскрыл новое место работы.

«Решение будет - и его озвучат, пока сказать ничего не могу», - сказал Гладков журналисту.

Недавно бывший губернатор Белгородской области записал прощальное видео для граждан региона. В обращении он поблагодарил тех, кто критиковал его руководство регионом, отметив, что «небезразличие позволяло еще раз проанализировать наши действия». Выборы нового губернатора пройдут 20 сентября в единый день голосования.

Временно исполняющим обязанности губернатора вместо Вячеслава Гладкова назначен Александр Шуваев. Перед назначением в Брянскую область он работал замгубернатором Иркутской области и отвечал за взаимодействие с правоохранительными органами, а также удостоен звания Героя России и является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и трех орденов Мужества.