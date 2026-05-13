МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернаторов Брянской и Белгородской областей выберут 20 сентября

Временно исполнять обязанности губернатора Брянской области указом президента назначен Егор Ковальчук, губернатора Белгородской - Александр Шуваев.
Ян Брацкий 13-05-2026 20:06
© Фото: Ilya Moskovets URA.RU Global Look Press

Выборы новых губернаторов Брянской и Белгородской областей пройдут в Единый день голосования 20 сентября. Об этом ТАСС сообщили в региональных избирательных комиссиях.

Менее часа назад стало известно об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности до выборов нового главы региона будет Егор Ковальчук.

Со своего поста также ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На его место врио назначен Александр Шуваев. Про него известно, что он участник специальной военной операции и программы «Время героев».

Шуваев удостоен звания Героя России и является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и трех орденов Мужества.

#Путин #Выборы #Брянская область #белгородская область #ЦИК #Единый день голосования
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 