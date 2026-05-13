Губернаторов Брянской и Белгородской областей выберут 20 сентября

Выборы новых губернаторов Брянской и Белгородской областей пройдут в Единый день голосования 20 сентября. Об этом ТАСС сообщили в региональных избирательных комиссиях.

Менее часа назад стало известно об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности до выборов нового главы региона будет Егор Ковальчук.

Со своего поста также ушел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На его место врио назначен Александр Шуваев. Про него известно, что он участник специальной военной операции и программы «Время героев».

Шуваев удостоен звания Героя России и является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и трех орденов Мужества.