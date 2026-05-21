МИД РФ: ЕС потерял до $1 трлн от разрыва связей с Россией

Европейская экономика несет значительные убытки.
21-05-2026 01:41
Евросоюз уже потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Они уже потеряли очень много. Я видел цифру, до триллиона долларов», - заявил Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что европейская экономика продолжает нести значительные убытки из-за разрыва торгово-экономических связей с Россией, подрыва «Северных потоков» и односторонних эмбарго на закупки сырья.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз последовательно вводил ограничения на импорт российских энергоресурсов, в частности действует эмбарго на морские поставки нефти, существенно сократились закупки трубопроводного газа и СПГ. Кроме того, действует запрет на импорт российского угля, ряда металлов и удобрений.

