Евросоюз уже потерял до триллиона долларов после отказа от российского сырья и углеводородов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Они уже потеряли очень много. Я видел цифру, до триллиона долларов», - заявил Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что европейская экономика продолжает нести значительные убытки из-за разрыва торгово-экономических связей с Россией, подрыва «Северных потоков» и односторонних эмбарго на закупки сырья.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз последовательно вводил ограничения на импорт российских энергоресурсов, в частности действует эмбарго на морские поставки нефти, существенно сократились закупки трубопроводного газа и СПГ. Кроме того, действует запрет на импорт российского угля, ряда металлов и удобрений.