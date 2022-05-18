В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Еврокомиссия доработала план по отказу от российских энергоресурсов

Андрей Неделя
15:20 18.05.2022
Урсула фон дер Ляйен дополнила, что первый шаг - сбор до €300 млрд. Из этой суммы около €10 млрд выделят на финансирование инфраструктуры для газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из РФ.
Еврокомиссия доработала план по отказу от российских энергоресурсов
© Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Евросоюз одобрил план по отказу от энергоресурсов РФ. Он получил название REPowerEU. Об этом сегодня, 18 мая, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter. ЕС намерен снизить зависимость от российского газа на 67%.

Она дополнила, что первый шаг - сбор до €300 млрд. Из этой суммы около €10 млрд выделят на финансирование инфраструктуры для газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из РФ. По словам фон дер Ляйен, все остальные деньги пойдут на ускорение перехода к чистой энергии.

«Мы ставим новую амбициозную цель, чтобы освободиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов как можно скорее… Мы хотим повысить цель ЕС по энергетической эффективности к 2030 году с 9% до 13%», - перевели ее слова РИА Новости.

Отказываться от российских энергоносителей страны Европы стали в рамках санкций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине.

В понедельник министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать шестой пакет ограничений против России. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он не уточнил, сколько времени займет согласование очередных санкций, в которые входит эмбарго на импорт российской нефти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:07 В стране и мире
Силуанов заявил, что Россия не намерена объявлять дефолт по госдолгу
14:16 В стране и мире
Москва вышлет 34 дипломата Франции и 24 сотрудника дипмиссии Италии
14:11 ОПК
Видео
В РФ началось серийное производство новых дизель-газотурбинных двигателей для фрегатов
14:15 В стране и мире
Видео
Суд в Кемерове арестовал сторонника неонацистов, повредившего опоры ЛЭП
13:45 В стране и мире
Дочерняя компания Google в России начала процесс банкротства
Популярное
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.