Еврокомиссия доработала план по отказу от российских энергоресурсов

Урсула фон дер Ляйен дополнила, что первый шаг - сбор до €300 млрд. Из этой суммы около €10 млрд выделят на финансирование инфраструктуры для газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из РФ.

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Евросоюз одобрил план по отказу от энергоресурсов РФ. Он получил название REPowerEU. Об этом сегодня, 18 мая, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter. ЕС намерен снизить зависимость от российского газа на 67%.

Она дополнила, что первый шаг - сбор до €300 млрд. Из этой суммы около €10 млрд выделят на финансирование инфраструктуры для газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из РФ. По словам фон дер Ляйен, все остальные деньги пойдут на ускорение перехода к чистой энергии.

«Мы ставим новую амбициозную цель, чтобы освободиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов как можно скорее… Мы хотим повысить цель ЕС по энергетической эффективности к 2030 году с 9% до 13%», - перевели ее слова РИА Новости.

Отказываться от российских энергоносителей страны Европы стали в рамках санкций в отношении РФ из-за спецоперации на Украине.

В понедельник министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать шестой пакет ограничений против России. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он не уточнил, сколько времени займет согласование очередных санкций, в которые входит эмбарго на импорт российской нефти.