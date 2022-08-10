Страны ЕС прекратили закупку российского угля

По оценкам Минэнерго РФ, в прошлом году экспорт российского угля в страны Евросоюза составил 48,75 миллиона тонн.

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Страны Евросоюза с 10 августа прекратили закупки российского угля. По оценкам экономистов, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму восемь миллиардов долларов в год. В настоящее время официальный Брюссель уже приступил к закупкам топлива в ЮАР, Колумбии и Австралии.

О том, что Европа введет запрет на закупку российского угля и других твердых ископаемых видов топлива стало известно в начале апреля, после опубликования пятого санкционного пакета, пишет РБК.

Между тем, по оценкам российского Минэнерго, в минувшем году экспорт угля в страны ЕС достиг без малого 49 миллиона тонн. Большая его часть пришлась на уголь, необходимый для генерации электроэнергии и тепла. Остальное - коксующийся уголь для производства стали.

Евросоюз ввел масштабные санкции против Москвы в ответ на решение России провести специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля.